Температура воздуха в Армении постепенно повысится

С 22 по 27 октября на территории республики ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, 3 - 8 м/с. Как передает «Арменпресс», МЧС сообщило, что с 23 по 25 октября температура воздуха постепенно повысится на 2 - 4 градуса.

Днем 22-го, с 23 по 27 октября ожидается погода без осадков.