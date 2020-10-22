Температура воздуха в Армении постепенно повысится
С 22 по 27 октября на территории республики ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, 3 - 8 м/с. Как передает «Арменпресс», МЧС сообщило, что с 23 по 25 октября температура воздуха постепенно повысится на 2 - 4 градуса.
Днем 22-го, с 23 по 27 октября ожидается погода без осадков.
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