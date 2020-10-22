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Азербайджан открыл огонь по домам мирных жителей на территории Ирана

Азербайджан открыл огонь по домам мирных жителей на территории Ирана

Азербайджан открыл огонь по домам, находящимся в приграничных населенных пунктах Ирана.

Как передает «Арменпресс», иранский телеграм-канал “Azariha” опубликовал видеоматериал, показав разрушенные дома в результате действий азербайджанских войск.

“Дома в приграничных населенных пунктах Ирана разрушены вследствие действий Баку, желающего укрепить свои позиции на границе с Ираном. Вместо того, чтобы размещать свои позиции в направлении север - юг, Баку их разместил в направлении восток - запад”, - сообщил иранский телеграм-канал и напомнил, что кроме этого Азербайджан в Иран направляет беспилотники и разместил на иранской границе террористов-такфиров.


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