Бюраканская обсерватория организует будни арцахцев

В гостевом доме Бюраканской обсерватории им. В. Амбарцумяна уже более 3 недель проживают жители Арцаха, в основном дети, а также их мамы, бабушки и дедушки. «Арменпресс» сообщает, что также усилиями дирекции, сотрудников обсерватории и жителей села Бюракан для арцахцев созданы все комфортные условия.

Дети продолжают образование в школе села Бюракан. Кроме того, обсерватория занимается их культурным и развлекательным досугом, чтобы их повседневную жизнь сделать интереснее и красочнее. В рамках культурной программы для них организуются различные мероприятия: публичные лекции с участием астрономов, приглашенных гостей, на английском языке, курсы ботаники, научные экскурсии, посещение достопримечательностей, различных культурных мест и т. д.

За это время ребятам удалось побывать в Доме-музее В. Амбарцумяна, ознакомиться с деятельностью обсерватории, понаблюдать, провести онлайн-встречу с армянскими гроссмейстерами. Они начали знакомиться с Арагацотнской областью и с Ереваном. Дети из Арцаха посетили церковь Святого Ованеса в Бюракане, побывали в библиотеке им. А. Исаакяна, где присутствовали на чтении, организованном отделом художественной литературы им. Д. Байрона. Во время школьных каникул в течение двух недель дети будут посещать центр творческих технологий ТУМО, где пройдут курсы, организованные специально для них. Раз в неделю группа блогеров под руководством Лусине Григорян навещает детей и проводит с ними занятия.

Посещение музеев продолжится и в ближайшее время.