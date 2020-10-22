Арсен Казарян выступил с призывом в связи с товарами, импортированными из Турции в Армению

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян выступил с обращением по поводу товаров, ввозимых в Армению из Турции.

“Вследствие провоцирования и непосредственного участия Турции в решении карабахского конфликта военным путем, новой политики геноцида армян и претворения в жизнь своих экспансионистских устремлений, для Армении стал актуальным отказ от импорта враждебно настроенных товаров этой страны. С соответствующим призывом мы уже обратились к армянским предпринимателям, ряд компаний по собственной инициативе в настоящее время уже отказались от ввоза и сбыта турецких товаров, с определенной инициативой выступило также и правительство, и с 31 декабря текущего года наложен временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения. В то же время, возникли проблемы у тех предпринимателей и частных предпринимателей, которые до этого уже импортировали из Турции значительное количество товаров, они понесли значительные расходы и сейчас сталкиваются с трудностями в плане их сбыта. Бойкотируя уже находящиеся в Армении товары, мы вредим не турецкой стороне, а ставим в трудное положение армянских импортеров, многие из которых имеют также и кредитные обязательства. Следовательно, еще раз подтверждая наше убеждение в необходимости прекращения импорта товаров из Турции, призываем армянских потребителей проявить понимание и не препятствовать сбыту уже импортированных товаров.

Мы призываем отечественных производителей и бизнесменов, работавших до этого с турецким рынком, как можно скорее проявить инициативность, установить новые деловые связи, сотрудничать с новыми зарубежными рынками для полноценного удовлетворения потребностей армянских потребителей”, - передает «Арменпресс» призыв Арсена Казаряна.

Министерство экономики разработало и 16 октября вынесло на общественное обсуждение проект решения, принятием которого предлагается временно запретить ввоз ряда товаров турецкого происхождения в Республику Армения. Правительство Республики Армения своим решением от 20 октября 2020 года № 1708-Н наложило временный запрет на ввоз товаров конечного потребления турецкого происхождения. Запрет вступит в силу с 31 декабря 2020 года.