Грузинская полиция допрашивает освобожденных в Зугдиди заложников

Состояние здоровья всех освобожденных заложников, захваченных ранее в филиале банка Грузии в Зугдиди, стабильное, их допрашивают в рамках следственных мероприятий, заявил журналистам заместитель главы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что 43 заложника освобождены, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка и уехал на полицейском автомобиле. На данный момент ведутся поиски преступника, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Часть из них уже допрошены, в отношении остальных ведутся следственные мероприятия. Все заложники освобождены, состояние их здоровья стабильное, повреждений нет ни у кого. Говорить о деталях дел мы не можем", - заявил Борцвадзе.