Европейские индексы - 21-10-20

МОСКВА, 22 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.41% и составил 12557.64 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4824.88 пункта, британский FTSE снизился на 1.91% и составил 5776.50 пункта, а российский RTSI вырос на 0.24% и составил 1143.42 пункта.