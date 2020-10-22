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ANCA призвал Госдеп США отказать Турции в поставке военной техники для беспилотников Bayraktar 

ANCA призвал Госдеп США отказать Турции в поставке военной техники для беспилотников Bayraktar 

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) обратился в Госдепартамент США с просьбой отказать Турции в поставке военной техники для создания турецких беспилотников Bayraktar до тех пор, пока Анкара поддерживает Азербайджан в его агрессии против Арцаха и Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице ANCA в Facebook.

Отмечается, Турция, в ответ на решение Канады от 5 октября приостановить военные поставки в Турцию, пытается обойти запрет и получить оборудование для производства Bayraktar TB2 в США. «Заявки Турции должны быть отклонены до тех пор, пока эта страна вооружает или иным образом поддерживает атаки Азербайджана», - говорится в заявлении.

ANCA также отмечает, что Госдепартамент должен расследовать нарушения законодательства США, связанные с поставкой американского оружия или военной техники третьим сторонам.

Во время войны Армия обороны Арцаха уничтожила около десятка турецких беспилотников Bayraktar.


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