Турция пытается вселить в Азербайджан решимость на продолжение борьбы: тюрколог 

Заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что они готовы отправить войска в Азербайджан, если Баку попросит их об этом, директор Института востоковедения НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян считает способом вселить в Азербайджан решимость на продолжение борьбы. Об этом Сафрастян сказал в беседе с Арменпресс.

«Азербайджан, по сути, использует последние резервы, азербайджанская армия получает очень сильные удары, особенно в последние дни. Фактически они пытаются придать Азербайджану решимость продолжать борьбу. Я уверен, что если бы не турецкий фактор, Азербайджан давно бы пошел на прекращение огня и начал переговоры. Я давно предсказывал, что Турция готова отправить войска, потому что считаю, что, если Турция не хочет, чтобы Азербайджан окончательно потерпел поражение, то должна отправить свои вооруженные силы. И сейчас участие есть, но отправка войск - последний способ для Турции полноценно вовлечься в войну», - сказал Сафрастян.

По словам тюрколога, в этом случае встанет вопрос, как Россия и союзники Турции по НАТО отнесутся к шагу Турции.

«Россия может предпринять более решительные действия, уже используя свои возможности. Я думаю, это также удостоится очень негативного отклика со стороны союзников Анкары по НАТО. Если Турция увидит, что Азербайджан проигрывает, иного варианта не будет. Позволят ли они Азербайджану потерпеть поражение? Думаю, мы должны серьезно отнестись к этому заявлению», - сказал тюрколог.

По словам Рубена Сафрастяна, Турция может отказаться от отправки войск в Азербайджан только в том случае, если почувствует сильное давление со стороны России, США и своих союзников по НАТО.