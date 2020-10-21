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МВД РФ фиксирует рост террористических преступлений

МВД РФ фиксирует рост террористических преступлений

Количество преступлений террористического характера с начала этого года возросло в РФ почти на 34%, экстремистских преступлений - на 43%. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статистических данных МВД за девять месяцев 2020 года.

"С января по сентябрь 2020 года зарегистрировано 1 851 преступление террористического характера (рост на 33,9%) и 651 преступление экстремистской направленности (рост на 43,4%)", - отмечается в материалах.

Всего, по данным МВД, с начала года зарегистрировано более 1,5 млн различных преступлений. Вместе с тем в общественных местах зарегистрировано 464,5 тыс. преступлений, это на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


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