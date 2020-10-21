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Азиатские индексы - 21-10-20

Азиатские индексы - 21-10-20

ТОКИО, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.31% и составил 23639.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.73% и составил 1637.60 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.09% и составил 3325.02 пункта, а HANG SENG вырос на 0.75% и составил 24754.42 пункта.


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