Азиатские индексы - 21-10-20
ТОКИО, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.31% и составил 23639.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.73% и составил 1637.60 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.09% и составил 3325.02 пункта, а HANG SENG вырос на 0.75% и составил 24754.42 пункта.
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