В Чехии ограничат передвижение граждан из-за роста случаев COVID-19

Власти Чехии в среду распорядились закрыть большинство магазинов розничной торговли и прекратить предоставление услуг с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на минздрав страны.

Кроме того, правительство также планирует ввести ограничения на передвижение за исключением крайней необходимости, например, поездок на работу или визитов к врачу. При этом продовольственные магазины и аптеки продолжат работать.