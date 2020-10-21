Время в Ереване: 11:07:36,   21 Октябрь

В Чехии ограничат передвижение граждан из-за роста случаев COVID-19

В Чехии ограничат передвижение граждан из-за роста случаев COVID-19

Власти Чехии в среду распорядились закрыть большинство магазинов розничной торговли и прекратить предоставление услуг с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на минздрав страны.

Кроме того, правительство также планирует ввести ограничения на передвижение за исключением крайней необходимости, например, поездок на работу или визитов к врачу. При этом продовольственные магазины и аптеки продолжат работать.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации