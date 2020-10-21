Коронавирусная инфекция нового типа привела к увеличению показателя смертности в США по сравнению с "ожидаемым как в обычный год" почти на 300 тыс. случаев (299 тыс). Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на данные федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) сообщила в среду газета The Washington Post.

Две третьих этих "не прогнозировавшихся" смертей были вызваны вызываемым коронавирусом заболеванием. При этом, по данным издания, существенная часть летальных исходов, вызванных другими причинами, связана с тем, что имеющие хронические заболевания, - в том числе диабетики, страдавшие сердечной недостаточностью - не получили своевременной помощи, так как опасались обращаться к врачам в условиях пандемии.

В ЦКПЗ отметили, что показатель летальных исходов в результате вызванных инфекцией осложнений "непропорционально высок" среди афроамериканцев и выходцев из стран Латинской Америки, что отмечалось и ранее. Неожиданным стал "прирост смертей", по сравнению с прежними годами, среди представителей возрастной группы от 25 до 44 лет - на 26,6%. Это самое значительное изменение среди всех остальных возрастных групп. Эксперты пока не могут дать этому объяснение.

"Число людей, умирающих вследствие пандемии, превышает наши ожидания, - заявил газете бывший директор Центра общества и здоровья при Университете Содружества в штате Вирджиния Стивен Вулф, лично проанализировавший показатель "дополнительных смертей". - Полученные данные, равно как и другие, это подтверждают".

Седьмой день подряд, по сведениям The Washington Post, число заразившихся коронавирусной инфекцией в США ежедневно увеличивается почти на 60 тыс., как минимум 220 тыс. жителей страны скончались от COVID-19. Вулф предположил, что к концу года, если нынешняя ситуация с коронавирусом кардинально не улучшится, число "дополнительных смертей" в стране достигнет 400 тыс.