Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз

Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов оценил опасность для России от планируемых украинских военно-морских баз на Черном море, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной раде, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона".

"Это политиканство, потому что строительство настоящей базы — против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться — одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже. Никакой опасности для России они не несут", — сказал Касатонов в беседе с НСН.

Адмирал выразил мнение, что после завершения строительства они будут невостребованными, в том числе и для НАТО и Турции, которые не станут размещать там свои военные силы.