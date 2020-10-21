Министерство окружающей среды предупредило об угрозе гуманитарной и экологической  катастрофы

Министерство окружающей среды направило исполнительным секретарям природоохранных конвенций, международным организациям и партнерам письмо, в котором обращает их внимание на опасность гуманитарно-экологической катастрофы, вызванной турецко-азербайджанской агрессией, развязанной на всей линии соприкосновения с Арцахом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве окружающей среды Республики Армения.

“Ситуация с телами погибших на поле боя уже выходит из-под контроля․ Видеомагнитофоны зафиксировали, как дикие животные поедают трупы. Такая гуманитарная катастрофа может привести к ужасным проблемам для людей и для окружающей среды, включая распространение различных опасных инфекционных заболеваний через животных. Эти последствия не будут ограничиваться территориями Арцаха, Армении и Азербайджана, они будут представлять угрозу для всего региона.

Влияние может сказаться и на биоразнообразии региона, который признан одной из ключевых точек мирового биоразнообразия, ряд видов растений и животных занесены в Красную книгу Армении, 4 вида включены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). В этом районе обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как кавказский леопард, медведь гризли, безоаровые козы, черные грифы, грифоны и другие.

Мы призываем международное сообщество действовать решительнее, чтобы осудить, прекратить применение силы против Арцаха, его гражданского населения и жизненно важных инфраструктур, и предотвратить возможные гуманитарные и экологические бедствия в этом регионе”, - говорится в заявлении министерства.