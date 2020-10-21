Армянские авиаперевозчики с первого же дня войны выполняют свою гуманитарную миссию

Комитет гражданской авиации заявляет о патриотической работе и высоком профессионализме армянских авиакомпаний, которые они проявляют с первого же дня войны. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комитете гражданской авиации Республики Армения.

В сотрудничестве с Комитетом гражданской авиации, авиакомпании “Armenia”, “Atlantis European” “Airways”, “Atlantis Armenian Airlines”, “Armenia Airways” осуществляют перевозки гуманитарных грузов, а компания “Вертолеты Армении” занимается доставкой раненых в госпитали, экономя минуты, необходимые для здоровья людей и спасения жизней.

Армянские авиалинии уже осуществили десятки рейсов для перевозок грузов на некоммерческой основе, некоторые и за свой счет. Часть расходов берут на себя наши соотечественники из диаспоры. В свою очередь и компании “Международные аэропорты Армении”, “Акилла Техникс”, “Армянская аэронавигация”, “Звартноц” бесплатно обслуживают самолеты, перевозящие гуманитарные грузы. Комитет гражданской авиации предоставляет оперативную и всестороннюю помощь для обеспечения бесперебойной работы”, - говорится в заявлении комитета.

“Одним словом, мобилизована вся авиация. Хочу поблагодарить армянские авиалинии, коллектив Комитета гражданской авиации, сотрудников всех компаний, пилотов, инженеров, независимых специалистов в области авиации за их самоотверженный труд и за их высокую ответственность, преданность Армении и гибкое круглосуточное сотрудничество. Армянские компании стали национальными авиаперевозчиками и вместе со всеми делают большую работу для тыла”, - сказала Татевик Ревазян, председатель Комитета гражданской авиации.

Представители армянских общин диаспоры по вопросам организации перевозки гуманитарных грузов могут обращаться в Офис главного уполномоченного по делам диаспоры по следующему номеру тел .: +374 10 589 155 и на адрес электронной почты: [email protected]