Армения приветствует любой конструктивный шаг Ирана, направленный на установление мира: Пашинян

Армения приветствует любой конструктивный шаг Ирана, направленный на установление мира и стабильности в регионе. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью агентству “IRNA” сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Журналист отметил, что президент Ирана Хасан Роухани выразил готовность играть конструктивную роль в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. На вопрос, каков Ваш ответ на это предложение, и по Вашему мнению, с какой инициативой может осуществить Иран свое посредничество, Никол Пашинян ответил: “Вы знаете, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственной международно признанной платформой урегулирования карабахского конфликта. Иран, будучи одной из ключевых стран региона, может сыграть свою роль. Думаю, на данном этапе эту роль нужно сконцентрировать на прекращении военных действий, и мы приветствуем любой конструктивный шаг Ирана, направленный на установление мира и стабильности в регионе”.