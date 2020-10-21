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Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Грузии

Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Грузии

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина захватил заложников в отделении банка в центре грузинского города Зугдиди. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду Первый канал Общественного телевидения Грузии.

По его данным, в заложниках у злоумышленника находятся как клиенты отделения "Банка Грузии", так и его сотрудники. О требованиях, выдвигаемых мужчиной, информации нет. На место инцидента направлены полиция и спецназ.


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