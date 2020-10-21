В UCOM будет действовать специальный тариф в 0 драмов/мин на звонки из Арцаха и Арцах

В связи с военным положением, при подключении к роумингу в Арцахе, с 18:00, 21 октября будет действовать специальный тариф в 0 драмов за минуту для входящих звонков, для звонков на номера Ucom, а также для местных звонков. Кроме того, для звонков и коротких сообщений из Армении в Арцах для физических лиц будет действовать специальный тариф в 0 драмов.

Для того, чтобы воспользоваться своим номером Ucom в Арцахе, абонентам необходимо активировать услугу роуминга перед отбытием из Армении. Абоненты Ucom могут активировать или деактивировать услугу роуминга, набрав *121#, нажав на кнопку вызова и следуя указаниям, появляющимся на экране телефона. Активация роуминга бесплатна.

Напомним, что при использовании интернета в Арцахе абоненты Ucom платят 17 драмов за каждый МБ.