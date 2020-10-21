НАТО примет 22 октября решение о создании нового космического центра в Германии

Министры обороны стран - членов НАТО примут в четверг решение о создании нового космического центра альянса на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран альянса 22-23 октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я ожидаю, что завтра будет достигнуто соглашение о создании нового космического центра на авиабазе Рамштайн в Германии", - сказал он.