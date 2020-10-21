Стороны ливийского конфликта договорились в Женеве об открытии дорог в Ливии

Стороны ливийского конфликта достигли на переговорах в формате "5+5" договоренности об открытии дорог между всеми районами и городами в Ливии. Об этом заявила в среду в Женеве на брифинге Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

Стороны "согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии", сказала она.

По ее словам, помимо соглашения об открытии дорог достигнута договоренность "об открытии воздушных путей в Ливии", и, в частности, о "полетах в административную столицу южного региона - Сабху". Кроме того, отметила она, решено положить конец подстрекательским и ведущим к эскалации сообщениям прессы и прекратить "использование заявлений с выражением ненависти",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметила Уильямс, решено сохранять в Ливии "нынешний режим тишины на линиях фронта и избегать любой военной эскалации". Будет оказана поддержка прилагаемым усилиям, в том числе со стороны советов старейшин, направленным на осуществление обмена пленными. Определены "пункты соприкосновения между западными и восточными районами" страны, чтобы "облегчить и координировать эти усилия", отметила она. В целях возобновления производства нефти "две стороны договорились делегировать командующих силами охраны нефтяных объектов с востока и запада страны, чтобы напрямую работать с представителями, назначенными Национальной нефтяной корпорацией", сообщила она.

Межливийские прямые переговоры в формате Совместного военного комитета "5+5" проходят в Женеве с 19 по 24 октября под эгидой ООН.