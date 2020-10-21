Сегодня мы творим армянскую историю: послание епископа Анушавана Жамкочяна

Епископ Первопрестольного Святого Эчмиадзина Анушаван Жамкочян обратился к армянскому народу с посланием, в котором сказал, что сегодня нам предоставлена честь - противостоять вселенскому злу. «Арменпресс» представляет послание епископа Анушавана Жамкочяна.

“Дорогие соотечественники, сегодня нам выпала честь противостоять вселенскому злу, которую наши избранные дети надлежащим образом несут на границах Родины, сохраняя наши непреходящие ценности. Цивилизованный мир, как и вчера, так и сегодня глух и слеп к нашим нарушенным правам, к нашим страданиям, и продолжает преподавать притворные уроки справедливости и добродетели. Армянин - воин света, правды и справедливости, который без колебаний преследует тьму, самоотверженно отрицает ложь, не устает бороться с несправедливостью.

Защита нашей Святой Родины, Святой Земли, которая орошена заветной кровью наших мучеников, - это смысл нашего существования, нашей ответственности, признание нашей жизни. Здесь и только здесь наши святые и наши близкие, наши корни, могилы наших предков и тех, кто не покинул наши сердца. Здесь исполнение наших заветных мечтаний, светлое будущее и наше и наших любимых наследников. У нас нет другой Родины, мы другой и не хотим, нам достаточно нашей. Именно поэтому наш Праотец Айк Нахапет своим непобедимым духом подтвердил нерушимость границ армянского мира, герои Святого Вардананка встречали смерть без страха, наши фидаины сделали оружие спасения Родины своим спутником жизни, героическими битвами Сардарапата, Баш Апарана и Каракилисы мы загнали нашего врага в его временное логово.

Наш созидающий народ благословили Святой Месроп Маштоц, Святой Григор Нарекаци, Комитас, а также Сасна Црер, генерал Андраник, Гарегин Нжде …

Сегодня настало наше время творить историю Армении. Мы истинные дети Дома Торгомян, мы хозяева нашей Святой Земли и несем ответственность за ее будущее. Кровь наших мучеников с львиными сердцами призывает нас к окончательной победе справедливости, и, обладая мужеством армянского духа, непоколебимой верой святого Вардананца, непоколебимой надеждой на верность и патриотической любовью новых героев Аварайра, мы должны приблизить светлое будущее нашего народа - мира для всего армянства. Наше дело - справедливо, наша надежда - Всемогущий Бог”.