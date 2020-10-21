Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью иранскому информационному агентству IRNA, которое представляем ниже:

IRNA: Президент Ирана господин Рухани выразил готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании споров между Арменией и Азербайджаном. Как Вы ответите на это предложение и, по Вашему мнению, с какой инициативой Иран может выступить в качестве посредника?

Премьер-министр Никол Пашинян: Вы знаете, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ - единственная международно признанная структура для урегулирования карабахского конфликта. Иран, будучи одной из важнейших стран в регионе, может сыграть свою роль. Думаю, на данном этапе необходимо сосредоточиться на прекращении боевых действий, и мы приветствуем любой конструктивный шаг Ирана, направленный на установление мира и стабильности в регионе.

IRNA: Вы неоднократно предупреждали о присутствии иностранных сил в карабахском регионе. Во время телефонного разговора с господином Рухани вы констатировали, что это беспокойство взаимное.

Премьер-министр Никол Пашинян: Да, на международном уровне подтверждено, что Турция перебросила из Сирии в регион наемников-террористов для участия в боевых действиях. Это серьезная угроза для региона, и, к сожалению, страны региона недостаточно реагируют на этот факт. Но очевидно, что присутствие террористов создаст угрозы, и мы еще увидим последствия этого в регионе. И, думаю, страны региона должны более решительно отреагировать на этот факт.

IRNA: В Иране есть опасение, что карабахский конфликт превратится в крупномасштабную и длительную войну и в регион проникнут не только иностранные вооруженные силы, но и мировые силы. Какое у Вас есть предложение, чтобы рассеять эти опасения и вернуть проблему в рамки армяно-азербайджанского диалога?

Премьер-министр Никол Пашинян: Азербайджан широко использует израильские беспилотные летательные аппараты, и этот факт также свидетельствует о том, что существуют внешние силы, которые вмешиваются, то есть вмешательства проявляются в разных формах. Помимо роли стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, иного посредничества не заметно. Но факт в том, что страны-сопредседатели Минской группы не могут повлиять на текущие события, и в этом плане ситуация такая. То есть они, правда, выступают с заявлениями, выражают позицию, но они не могут иметь реального влияния на ситуацию, это факт.

IRNA: Вы много раз отмечали, что текущий военный конфликт был давно запланирован. Какие есть доказательства, и какие перспективы представляет эта запланированная операция в плане будущего конфликта?

Премьер-министр Никол Пашинян: Примерно за полтора месяца до этой войны Азербайджан проводил совместные военные учения с Турцией, и после их окончания часть турецких войск осталась в Азербайджане. Кроме этого, я уже сказал, что Турция завербовала террористов-наемников из Сирии и перебросила их в Азербайджан. Почему они перебрасывали их в зону карабахского конфликта? Конечно, для того чтобы начать войну. Если война не была заранее запланирована, то не было бы смысла перебрасывать наемников-террористов из Сирии в Азербайджан, однако факт в том, что они там есть. Сегодня присутствие этих террористов уже доказано, и по этому поводу опубликовано много документов. Все эти документы доказывают, что да, война была запланирована заранее, и, фактически, сейчас мы находимся в такой широкомасштабной войне, которая угрожает всей региональной стабильности.

IRNA: По Вашему мнению, какие факторы препятствуют установлению режима прекращения огня в Карабахе и почему военные действия продолжаются после встречи в Москве и достигнутой в субботу вечером договоренности между Баку и Ереваном?

Премьер-министр Никол Пашинян: Однозначно, что Турция постоянно подстрекает, чтобы не было прекращения огня, потому что, думаю, задачи Турции намного шире. Это не только карабахский вопрос, но и Турция в целом решила взять регион Южного Кавказа в свои руки. Хочу подчеркнуть, что это часть имперской политики Турции, и Анкара хочет расширить свое влияние на восток, север и юго-восток от Карабаха. И эта политика окажет прямое влияние на все страны региона. Страны региона должны принять во внимание этот факт и уточнить свою позицию по этому поводу.

IRNA: Как знаете, в ходе военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта ракеты много раз падали на территорию Ирана и много БПЛА проникали в воздушное пространство Ирана. Власти Ирана неоднократно предупреждали стороны конфликта по этому поводу. Каково Ваше решение этой проблемы?

Премьер-министр Никол Пашинян: Если такой инцидент был зарегистрирован с армянской стороной, то я выражаю свои сожаления. Честно говоря, у меня нет очень конкретной информации по этому поводу, но могу заверить, что армянская сторона делает все возможное, чтобы не причинять никаких неудобств своей дружественной стране Ирану и таких инцидентов не было. Армянская сторона делает все возможное, чтобы подобных инцидентов не происходило, и заверяю вас, что и в будущем будет еще более внимательна в этом отношении.