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Глава МИД Азербайджана вылетел в Москву

Глава МИД Азербайджана вылетел в Москву

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов для консультаций с российской стороной с рабочим визитом прибыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян также с рабочим визитом находится в Москве. Запланирована его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. На повестке дня ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта: вопрос выполнения соглашений о прекращении огня.


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