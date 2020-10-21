В Одесской области подожгли редакцию местного СМИ

Неизвестные в ночь на среду подожгли редакцию издания "Альтернатива.орг" в Одесской области, сообщил в среду глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели. В субботу, 17 октября, главного редактора "Альтернативы" Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что, по словам свидетелей, двое неизвестных разбили окно и бросили в него бутылку с зажигательной смесью. В результате пожара обгорели мебель и пол в редакции, техника не сгорела,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений", - написал Томиленко и добавил, что поджог редакции и избиение журналиста могут свидетельствовать о том, что их хотят запугать перед местными выборами.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.