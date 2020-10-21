Банки без налоговых последствий будут прощать кредиты погибшим в боях и получившим инвалидность
Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, которым предлагается предоставить возможность банкам и кредитным организациям без налоговых последствий прощать кредитные обязательства определенных лиц: погибших или получивших инвалидность вследствие военных действий, и связанных с ними лиц. Как сообщает «Арменпресс», проект Закона “Об установлении налоговых льгот в период военного положения” представил замминистра финансов Армении Арман Погосян.
“Проектом предлагается предоставить возможность банкам и кредитным организациям без налоговых последствий прощать кредитные обязательства определенных кругов лиц: погибших или приобретших инвалидность в результате военных действий, и взаимосвязанных с ними лиц.
Предоставляется возможность без налоговых последствий прощать не только кредитные обязательства лиц, погибших или получивших инвалидность вследствие военных действий, но и кредитные обязательства их супругов, детей или родителей, проживающих вместе.
Предлагается рассматривать суммы кредита для физических лиц в качестве вычитаемых доходов, чтобы налоговому агенту не пришлось рассчитывать за вводимую сумму и платить в бюджет подоходный налог. Также предоставляется возможность прощать не только кредиты, признанные надежными, но и безнадежные.
Проект получил 83 голоса “за”.
Анна Григорян
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