Банки без налоговых последствий будут прощать кредиты погибшим в боях и получившим инвалидность

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, которым предлагается предоставить возможность банкам и кредитным организациям без налоговых последствий прощать кредитные обязательства определенных лиц: погибших или получивших инвалидность вследствие военных действий, и связанных с ними лиц. Как сообщает «Арменпресс», проект Закона “Об установлении налоговых льгот в период военного положения” представил замминистра финансов Армении Арман Погосян.

“Проектом предлагается предоставить возможность банкам и кредитным организациям без налоговых последствий прощать кредитные обязательства определенных кругов лиц: погибших или приобретших инвалидность в результате военных действий, и взаимосвязанных с ними лиц.

Предоставляется возможность без налоговых последствий прощать не только кредитные обязательства лиц, погибших или получивших инвалидность вследствие военных действий, но и кредитные обязательства их супругов, детей или родителей, проживающих вместе.

Предлагается рассматривать суммы кредита для физических лиц в качестве вычитаемых доходов, чтобы налоговому агенту не пришлось рассчитывать за вводимую сумму и платить в бюджет подоходный налог. Также предоставляется возможность прощать не только кредиты, признанные надежными, но и безнадежные.

Проект получил 83 голоса “за”.

Анна Григорян