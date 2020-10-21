Повторные выборы в парламент Киргизии назначили на 20 декабря

Проведение повторных парламентских выборов в Киргизии запланировано на 20 декабря текущего года. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центризбиркоме республики.

"Члены ЦИК приняли в среду решение о проведении повторных выборов в парламент 20 декабря 2020 года", - сказал представитель ведомства.

По его информации, данное решение связано с тем, что результаты предыдущего голосования были признаны недействительными. По предварительным сведениям, на подготовку и проведение 20 декабря голосования из бюджета будет выделено 450 млн сомов (около $5,55 млн),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выборы в высший законодательный орган Киргизии прошли 4 октября, в них приняли участие представители 16 политических партий. Преодолеть 7-процентный барьер смогли лишь четыре из них. На следующий день сторонники проигравших партий организовали митинги в столице, после чего начались массовые беспорядки, которые впоследствии привели к отставке правительства во главе с Кубатбеком Бороновым и президента Сооронбая Жээнбекова.

На фоне произошедших событий в ЦИК признали итоги выборов недействительными, поскольку во время их проведения партии занимались массовым подкупом избирателей.

В настоящее время в состав киргизского парламента, где насчитывается 120 мест, входят представители шести политических сил. Назначенный премьер-министром и исполняющим обязанности президента страны Садыр Жапаров предлагает снизить избирательный порог для участвующих в выборах партий. Этот вопрос в ходе намеченного на 21 октября внеочередного заседания обсудят депутаты нынешнего созыва.