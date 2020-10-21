“Остановите второго Гитлера”: у посольства Германии в Армении проходит мирная демонстрация

Перед посольством Германии в Армении проходит мирная демонстрация. Участники требуют реакции на военную агрессию, развязанную Азербайджаном против Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», в руках участников акции плакаты с призывами на английском и немецком языках: “Остановите Эрдогана, остановите второго Гитлера”, “Признайте Арцах”, “Не молчите”, “Германия, твое молчание убивает людей” и др.

Одно из их требований заключается в признании Арцаха Германией. Участники скандируют: “Мы Арцах”, “Эрдоган - террорист”, “Остановите азербайджанскую агрессию”, “Остановите геноцид”, “Раскройте глаза”.

“Мы требуем встречи с послом, чтобы поговорить с ним лицом к лицу, понять позицию его страны, насколько они осведомлены. Мы также должны понять, какие шаги они готовы предпринять, чтобы все это прекратить”, - сказал один из участников демонстрации. К участникам мирной акции протеста присоединился Мужчина, приехавший из Эстонии. Он на армянском языке обратился к демонстрантам с призывом не прекращать борьбу.

“Я эстонец, и я с армянским народом. Я должен был сегодня ехать на границу, но в силу возраста я туда поеду примерно через 10 дней. От имени своего народа я говорю, что Эстония вместе с Арменией. Крепитесь, армяне!”, - сказал эстонский мужчина.

Протестующих сигнализацией поддерживали и многие водители. Участники мирной акции протеста перекрыли часть дороги.

Лилит Демурян