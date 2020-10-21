Международному сообществу не остается иного выбора, кроме признания независимости Арцаха

Сенатор США Эдвард Маркин призывает признать независимость Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», сенатор выступил с заявлением относительно урегулирования карабахского вопроса.

Эдвард Маркин призвал госсекретаря США Майка Помпео немедленно добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе и идти к решению карабахского конфликта путем переговоров.

Он напомнил, что 23 октября Помпео, по отдельности, встретится с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Сенатор также отметил, что предложения двух стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сначала России, а затем Франции, о прекращении огня по гуманитарным соображениям были сразу же нарушены. Боевые действия унесли жизни сотен мирных жителей. Сенатор подчеркнул, что Турция для войны с армянским народом привлекла сирийских наемников.

“Агрессивные действия Азербайджана, полностью поддерживаемые Турцией, должны быть прекращены. Госсекретарь Помпео должен дать понять, что Соединенные Штаты поддерживают мирное урегулирование этого конфликта и готовы содействовать переговорам. Для достижения успешного прекращения огня другие стороны, такие как Турция, должны прекратить свои агрессивные действия и военное вмешательство. Соединенные Штаты при посредничестве сопредседателей Минской группы должны немедленно добиться прекращения огня на линию соприкосновения. Поскольку Азербайджан продолжает свои усилия по разрешению конфликта с помощью незаконной военной силы, у международного сообщества нет иного выбора, кроме как, в отсутствие конструктивных переговоров, признать независимость Республики Арцах”, - заявил сенатор.

Он отметил, что Помпео должен дать понять, что часть 907 Закона о поддержке свободы будет полностью реализована, тем самым прекратив помощь США Азербайджану в области безопасности. В заявлении добавлено, что Помпео и президент США Трамп, у которых тесные связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, должны дать понять своему авторитарному другу, что дальнейшее участие в конфликте будет стоить Турции военной помощи и прекращения отношений.

Подготовила Анна Григорян