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Международному сообществу не остается иного выбора, кроме признания независимости Арцаха

Международному сообществу не остается иного выбора, кроме признания независимости Арцаха

Сенатор США Эдвард Маркин призывает признать независимость Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», сенатор выступил с заявлением относительно урегулирования карабахского вопроса.

Эдвард Маркин призвал госсекретаря США Майка Помпео немедленно добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе и идти к решению карабахского конфликта путем переговоров.

Он напомнил, что 23 октября Помпео, по отдельности, встретится с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Сенатор также отметил, что предложения двух стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сначала России, а затем Франции, о прекращении огня по гуманитарным соображениям были сразу же нарушены. Боевые действия унесли жизни сотен мирных жителей. Сенатор подчеркнул, что Турция для войны с армянским народом привлекла сирийских наемников.

“Агрессивные действия Азербайджана, полностью поддерживаемые Турцией, должны быть прекращены. Госсекретарь Помпео должен дать понять, что Соединенные Штаты поддерживают мирное урегулирование этого конфликта и готовы содействовать переговорам. Для достижения успешного прекращения огня другие стороны, такие как Турция, должны прекратить свои агрессивные действия и военное вмешательство. Соединенные Штаты при посредничестве сопредседателей Минской группы должны немедленно добиться прекращения огня на линию соприкосновения. Поскольку Азербайджан продолжает свои усилия по разрешению конфликта с помощью незаконной военной силы, у международного сообщества нет иного выбора, кроме как, в отсутствие конструктивных переговоров, признать независимость Республики Арцах”, - заявил сенатор.

Он отметил, что Помпео должен дать понять, что часть 907 Закона о поддержке свободы будет полностью реализована, тем самым прекратив помощь США Азербайджану в области безопасности. В заявлении добавлено, что Помпео и президент США Трамп, у которых тесные связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, должны дать понять своему авторитарному другу, что дальнейшее участие в конфликте будет стоить Турции военной помощи и прекращения отношений.

Подготовила Анна Григорян


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