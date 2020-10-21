Генпрокурор Киргизии подал в отставку

Генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов подал в отставку, сообщил журналистам депутат Мирлан Бакиров.

"Вопрос отставки генпрокурора будет сегодня рассмотрен парламентом республики", - заявил он.

По словам другого народного избранника, Таланта Мамытова, на этот пост будет претендовать депутат Курманкул Зулушев.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.