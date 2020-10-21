В США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа

Жителя Мэриленда арестовали и обвинили в нападении после того, как он выстрелил в двух сторонников президента США Дональда Трампа, которые посигналили ему из машины, когда тот вывешивал у себя во дворе знак BLM, сообщает телеканал CBS News.

По данным телеканала, инцидент произошел в субботу, когда Нил Хоук со своим сыном посигналили из машины с большим баннером в поддержку Трампа своему соседу, вывешивавшему во дворе знак Black Lives Matter.

"Он наклонился. У него там было ружье, он вытащил его и прицелился. Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья", - приводит телеканал слова Хоука,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

От отметил, что раньше никогда не встречался со своим соседом.

Как сообщает телеканал, стрелявшему может грозить до 100 лет тюремного заключения, однако пострадавший заявил, что не хочет для него подобного наказания.