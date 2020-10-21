СМИ: из-за давки у пакистанского консульства в Джелалабаде погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, столько же пострадали в результате давки, которая возникла при получении виз перед пакистанским консульством в городе Джелалабад, административном центре восточной афганской провинции Нангархар. Об этом в среду со ссылкой на представителя местных властей сообщил телеканал 1TV.

По его данным, все погибшие и большинство пострадавших - женщины. Причины возникновения давки не уточняются,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.