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Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом.

Об этом на своей странице в фейсбук написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.


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