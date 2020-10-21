Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом
Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом.
Об этом на своей странице в фейсбук написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
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