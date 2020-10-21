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Президент Армении подписал указы о назначении судей

Президент Армении подписал указы о назначении судей

Президент Армении Армен Саркисян, принимая за основу части 1 статьи 139 и 6 статьи 166 Конституции, а также предложения Высшего судебного совета подписал указы о назначении Джона Айрапетяна судьей суда общей юрисдикции первой инстанции г. Еревана и Грачья Мехакяна судьей суда общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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