Президент подписал указ о награждении орденами “Боевой крест” I и II степени

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна группа военнослужащих награждена орденами “Боевой крест” 1-ой и 2-ой степени. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”,

За вклад в дело обеспечения обороны и безопасности Родины, мужество и преданность, проявленные в ходе боевых действий, наградить нижеследующих военнослужащих Министерства обороны Республики Армения:

Орденом “Боевой крест” I степени

ВОСКОВСКОГО Вячеслава Валерьевича, командира N-ской воинской части, полковника (посмертно)

ТУМАНЯНА Ваагна Арамовича, заместителя командира N-ской воинской части, подполковника (посмертно)

Орденом “Боевой крест” II степени

АШОТЯНА Тиграна Арцвиевича, заместителя командира N-ской воинской части, подполковника

КОЧАРЯНА Зограба Грачиковича, офицера N-ской воинской части, капитана (посмертно)

ХАЧАТРЯНА Цолака Самвеловича, офицера N-ской воинской части, старшего лейтенанта (посмертно)”, - говорится в указе президента.