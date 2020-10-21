Степану Геворгяну присвоено воинское звание генерал-майора

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о присвоении первому заместителю начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Армении, полковнику Степану Геворгяну звания генерал-майора. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 2 статьи 133 Конституции, а также пункт 1 части 1 статьи 16 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”,

Первому заместителю начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Армении, полковнику Степану Григорьевичу Геворкяну присвоить воинское звание генерал-майора”, - говорится в указе президента.