ВС Азербайджана взяли тактику террористических группировок

Вооруженные силы Азербайджана взяли на вооружение тактику проникновения диверсионных групп в прифронтовые населенные пункты и фотографирования там. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 20 октября заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

«Маленькие диверсионные группы ВС Азербайджана часто проникают в прифронтовые населенные пункты, фотографируются там, потом распространяют новости, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы скормить это своему обществу, но это часто влияет также на наше общество», - сказал Ованнисян, призвав не распространять такую информацию.

Арцрун Ованнисян добавил, что эта тактика взята у террористических группировок.

«Есть населенные пункты, которые считаются завоеванными вооруженными силами Азербайджана, но они до сих пор не контролируют их. Все войска, пытающиеся войти в них, уничтожаются нами, в основном, дальним огнем или другими действиями», - сказал Арцрун Ованнисян.