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Левон Тер-Петросян встретился с экс-президентами Арцаха Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном

Левон Тер-Петросян встретился с экс-президентами Арцаха Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян встретился с бывшими президентами Республики Арцах Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«Исходя из необходимости поиска выхода из напряженной ситуации вокруг Нагорного Карабаха состоялась встреча-консультация Левона Тер-Петросяна с бывшими президентами Республики Арцах Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном», - сказал Мусинян.


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