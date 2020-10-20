Левон Тер-Петросян встретился с экс-президентами Арцаха Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян встретился с бывшими президентами Республики Арцах Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«Исходя из необходимости поиска выхода из напряженной ситуации вокруг Нагорного Карабаха состоялась встреча-консультация Левона Тер-Петросяна с бывшими президентами Республики Арцах Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном», - сказал Мусинян.