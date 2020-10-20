СНБ Армении сообщает о фейковых сайтах и аккаунтах

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает, что в последнее время в интернете появились новостные сайты сомнительного происхождения и фейковые страницы социальных сетей (например, lurer.live и другие подобные информационные площадки, многочисленные фейковые аккаунты). Последние, особенно в эти дни, распространяют явную дезинформацию о высокопоставленных должностных лицах Армении, аффилированных с ними лицах, бывшем директоре Службы национальной безопасности А.Кярамяне, а также о многочисленных внутриполитических и внешнеполитических явлениях. Эта информация, помимо того, что является лживой, содержат существенные элементы и компоненты, наносящие ущерб безопасности Армении и Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, предварительные исследования показывают, что на упомянутых сайтах и информационных площадках есть разнонаправленные следы, в направлении которых ведется необходимая работа.

«В этой связи призываем нашу общественность не вестись на подобную информацию, не распространять ложную информацию на таких сайтах и на различных платформах, пользоваться исключительно официальной новостной лентой», - говорится в сообщении СНБ Армении.