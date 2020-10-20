Армяне Греции перекроют ведущую в посольство Израиля в Афинах дорогу 

Армяне Греции 21 октября соберутся перед посольством Израиля в Афинах под лозунгом «Прекратите поставки оружия в Азербайджан, прекратите убийства», а также перекроет шоссе Кифисиас, единодушно протестуя против поставок Израилем новейшего оружия террористическим правительствам Эрдогана и Алиева, что создает угрозу геноцида армян Арцаха.

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Арменпресс

в оргкомитете общественно-культурного центра «Айастан» в Афинах, армяне Греции считают, что вооружение властей Турции и Азербайджана означает соучастие в убийстве невинных граждан Арцаха.