Иран 21 октября проведет масштабные учения ПВО

Власти Исламской Республики Ирана заявили о планах провести крупномасштабные учения по противовоздушной обороне, которые пройдут на территории примерно половины страны.

Как передает Арменпресс, информационное агентство "Tasnim" сообщило, что учения Modafean Aseman Velayat (Защитники велаятского неба) начнутся 21 октября и будут нацелены на проверку боеготовности к воздушному нападению.

Бригадный генерал Гадер Рахимзаде сообщил, что цель учений повышение боевой готовности и синергии возможностей противовоздушной обороны. Вооруженных Си.

«Учения будут проводиться с участием подразделений ПВО Ирана, Воздушно-космических сил КСИР и Военно-воздушных сил под оперативным контролем базы противовоздушной обороны страны в обстановке, близкой к реальной битве, на территории, охватывающей более половины страны», - добавил он.

«В ходе учений, которые будут проводиться в форме совместной сетевой операции с целью координации противовоздушной обороны Вооруженных сил, различных отечественных ракетных систем, радаров, разведывательных информационных систем, под оперативным руководством и контролем базы ПВО будет практиковаться борьба со всеми видами воздушных угроз малой, средней, большой дальности. Кроме того, в этих учениях впервые будет использовано полностью оригинальное оборудование и вооружение нового поколения, а также будет отработана новая тактика противовоздушной обороны, которая была учтена в результате постоянного наблюдения за противником», - сказал Рагимзаде.