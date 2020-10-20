В Баварии впервые с весны ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

Власти района немецкой федеральной земли Бавария Берхтесгаденер-Ланд со вторника ввели жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, это произошло впервые с начала второй волны пандемии в стране.

Правила вступают в силу с 14.00 (15.00 мск) во вторник и будут действовать две недели. Официально власти района заявляют, что строгие ограничения вводятся, чтобы избежать локдауна - полного прекращения общественной жизни с ограничениями по возможности покидать жилище. Но накануне премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, анонсируя введение новых мер, заявил, что они "соответствуют локдауну",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В соответствии распоряжением властей района, "физические контакты должны быть сведены к абсолютно необходимому минимуму". В частности, покидать жилье можно "по уважительной причине", в том числе для похода на работу, за покупками, для занятия спортом (при этом не допускаются групповые спортивные занятия), для прогулок с детьми или другими опекаемыми лицами, в том числе домашними животными, для получения медицинских услуг, для посещения родственников, в том числе для посещения похорон, которые должны проводиться в узком семейном кругу.