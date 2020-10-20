Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за его идею "просвещенного ислама".

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В последнее время появляются такие понятия, как "французский ислам", "европейский ислам", "австрийский ислам". Но настоящая цель Макрона – это рассчитаться с мусульманами. Они хотят создать антиисламскую систему, при которой религиозные ритуалы можно проводить только дома, при которой запрещаются использование религиозных символов. Название такой системы не демократия, а тоталитаризм", - сказал Эрдоган в своем выступлении на видеоконференции Организации исламского сотрудничества.