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Эрдоган осудил Макрона за идею "просвещенного ислама"

Эрдоган осудил Макрона за идею "просвещенного ислама"

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона за его идею "просвещенного ислама".

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В последнее время появляются такие понятия, как "французский ислам", "европейский ислам", "австрийский ислам". Но настоящая цель Макрона – это рассчитаться с мусульманами. Они хотят создать антиисламскую систему, при которой религиозные ритуалы можно проводить только дома, при которой запрещаются использование религиозных символов. Название такой системы не демократия, а тоталитаризм", - сказал Эрдоган в своем выступлении на видеоконференции Организации исламского сотрудничества.

 

 


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