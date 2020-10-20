На территории Ирана упал беспилотник

На территории Ирана в провинции Хода Афарин Восточного Азербайджана упал беспилотник из зоны нагорно-карабахского конфликта Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил губернатор провинции Хода Афарин Али Амири.

Он отметил, что инцидент произошел в селе Гара Гоч. Согласно его словам, в результате падения БПЛА потерь нет. Военные эксперты расследуют, какой стороне принадлежит беспилотный летательный аппарат и откуда он взлетел в воздух.

Отмечается также, что после обострения карабахского конфликта на территорию провинции Хода Афарин уже упало около 60 снарядов.

Ранее официальный Тегеран предупредил, что ни один снаряд из зоны конфликта не должен доходить до территории Ирана.