Вертолет упал в реку под Вологдой

Небольшой вертолет потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области, сообщил "Интерфаксу" источник в районной администрации.

По его словам, вертолет упал в реку Сухона у населенного пункта Бобровское, судьба экипажа остается неизвестной.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту падения вертолета организована проверка, на место выехал следователь,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным пресс-службы УМЧС по Вологодской области, в 12:10 поступило сообщение, что в реку Сухона в районе населенного пункта Бобровское Нюксенского района упал легкомоторный вертолет марки Robinson R44.

"Вертолет принадлежит вертолетной компании "Аэросоюз". Маршрут: Вологда - Великий Устюг. Вертолет четырехместный, количество людей на борту устанавливается", - отмечается в сообщении.