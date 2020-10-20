Масштабная вакцинация россиян препаратом от коронавируса "Спутник V" планируется в конце ноября, сообщил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Обсуждение, совещания и работа идут буквально ежедневно (...) Сейчас в масштабирование производства вакцины "Спутник" вовлечено 5 производственных площадок, по общей оценке значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре", - сказал Игнатьев на форуме "Открытые инновации".

Первой российской вакциной от коронавируса стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.