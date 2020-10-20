В Азербайджане 6 309 жертв и большие потери тяжелой техники



ЕРЕВАН, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных против Арцаха с 27 сентября, в Азербайджане было убито 6309 человек.



Как сообщает Арменпресс, объединенная армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях Азербайджана, согласно которым противник потерял в общей сложности 200 АТС, 16 вертолетов, 23 самолета, 576 бронемашин, 4 ТОС.



За прошедшие сутки повреждено 5 ОВД, 10 бронетранспортеров, 1 самолет, 50 пострадавших. эти данные уже включены в общую сумму.