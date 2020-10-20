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Израиль и ОАЭ подписали соглашения об авиасообщении и безвизовом режиме

Израиль и ОАЭ подписали соглашения об авиасообщении и безвизовом режиме

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали во вторник двусторонние соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий. Представители обеих стран поставили подписи на документах в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, главы Минфина США Стивена Мнучина и государственного министра финансов ОАЭ Обeйда бен Хумейда ат-Тайера, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трансляцию церемонии ведет государственная израильская вещательная корпорация Kan.


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