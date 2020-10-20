СМИ: в ДР Конго из тюрьмы бежали более 900 преступников и террористов

Более 900 заключенных, включая опасных преступников и террористов, бежали во вторник из центральной тюрьмы города Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Как передает Арменпресс, об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

"Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) атаковали тюрьму Кангбайи и одновременно расположенный рядом с ней армейский лагерь, - информировал исполняющий обязанности мэра Бени Модест Бакванамаха. - Нападавшие прорвались на территорию тюрьмы, открыли все камеры и освободили заключенных". По его словам, из более 1 тыс. содержавшихся в тюрьме осужденных лишь 110 отказались бежать и остались на месте.

Нападения на центральную тюрьму Бени и освобождение находящихся там заключенных происходят с регулярной периодичностью, отмечает Actualite. Так, летом 2017 года боевики из движения "Май-май" освободили из нее 930 заключенных, убив 11 человек.

"Альянс демократических сил" был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах ДР Конго.

Согласно подсчетам ООН, боевики АДС с начала 2019 года убили на востоке ДРК более 1 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что руководители АДС в последние годы установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской исламистской группировкой "Аш-Шабаб".