ЗПЧ назвал жестокости Азербайджана следствием отказа международных структур от визитов в Арцах

Омбудсмен Армении Арман Татоян считает, что зверства, жестокости, массовые разрушения со стороны Вооруженных сил Азербайджана в Арцахе, являются следствием того, что международные организации постоянно отказываются от визитов в Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом Татоян заявил на заседании постоянной комиссии НС Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции.

“Эти варварства, жестокости, массовые разрушения, совершаемые ВС Азербайджана в Арцахе, являются следствием и того, что международные организации постоянно отказывались от визитов в Арцах, несмотря на наши многочисленные призывы, приглашения и предупреждения”, - сказал Татоян и добавил, что он имеет в виду приглашения и призывы омбудсмена Арцаха.

Омбудсмен счел крайне важным, что сейчас необходимо показать, что заявляемый на высоком уровне в ООН и в других органах принцип “никто не должен быть вне рамок, никто не должен быть проигнорирован и изолирован” - принцип защиты человека реально работает, и он не иллюзия. И мы, в конце концов, должны доказать, что никакая политическая причина не может повлиять на защиту прав человека. Эта практика подрывает систему прав человека, такая практика наносит ущерб и международной репутации этих организаций”, - сказал Татоян.

Он подчеркнул, что и в непризнанных странах есть женщины, дети, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, которых нельзя лишать права доступности и защиты со стороны международных органов.

Анна Григорян