Ростуризм оценил потери отрасли в 600 миллиардов рублей

Отечественный туристический сектор потерял в 2020 году 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных гостей в связи с пандемией․ Как передает Арменпресс, об этом сообщила в беседе с РБК глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По итогам прошлого года экспорт туристических услуг составил 10,9 миллиарда долларов. С учетом, что международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире у нас сейчас прогноз, что 600 миллиардов рублей составят потери по въездным потокам", — заявила она.

Окончательно потери посчитают к концу года, итоговая сумма будет зависеть от скорости будущего открытия границ, объяснила собеседница агентства.

Она также добавила, что в обычное время годовой оборот всей туристической отрасли составляет 3,7 триллиона рублей.